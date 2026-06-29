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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore ve Meksika'ya yenilen ve Güney Afrika ile berabere kalan Çekya, 1 puanla son sırada kalarak turnuvaya veda etmişti.

Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek, bu başarısızlığın ardından görevinden istifa etti.

Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararın karşılıklı olduğunu belirterek, "Bugün, Koubek ile anlaşarak birlikteliğimizi sonlandırdık. Teknik adam, bugün yapılan kişisel toplantıda kendi pozisyonunu sundu ve karşılığında, açık ve dürüst bir tartışma sonrasında teklifini kabul ettim." ifadelerini kullandı.