Futbol dünyası, FIFA ile UEFA arasında yıllardır alttan alta devam eden gerilimin, kurumsal bir güç savaşına ve küresel bir krize dönüşmesine şahitlik ediyor. Tartışmaların ve okların hedefindeki tek isim ise FIFA'nın İsviçreli başkanı Gianni Infantino. 2026 Dünya Kupası’nda yaşanan akılalmaz bir "siyasi müdahale" skandalı, bardağı taşıran son damla oldu ve olay Avrupa Parlamentosu'nun (AP) devreye girmesiyle adeta uluslararası bir devlet krizine evrildi.

TRUMP TELEFON AÇTI, KIRMIZI KART CEZASI BUHARLAŞTI!

Her şey, Dünya Kupası son 16 turunda oynanan ABD - Belçika derbisi öncesinde patlak verdi. ABD Milli Takımı'nın en önemli gol silahlarından Folarin Balogun, kırmızı kart cezalısı olduğu için bu kritik maçta oynayamayacaktı. Ancak iddialara göre ABD Başkanı Donald Trump, bizzat FIFA Başkanı Infantino'yu telefonla arayarak baskı kurdu. Bu görüşmenin hemen ardından toplanan FIFA Disiplin Komitesi, şok edici bir kararla Balogun’un cezasını askıya aldı ve oyuncunun Belçika karşısında sahaya çıkmasına izin verdi. FIFA kanadı bu hamleyi "hukuki bir prosedür" olarak savunsa da, siyasi baskı altındaki bu karar tüm dünyada büyük bir infiale yol açtı.

UEFA BAŞKANI CEFERIN: "KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTINIZ"

Skandal karara dünya futbolunda en sert ve en net tepki UEFA'dan geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA'nın kararını "anlaşılmaz ve kabul edilemez" olarak nitelendirirken, Infantino yönetimine adeta savaş ilan etti. FIFA’nın artık futbolun en temel adalet ilkelerinden tamamen uzaklaştığını vurgulayan Ceferin, Infantino’ya doğrudan seslenerek, "Artık kırmızı çizgiyi aştınız" ifadelerini kullandı. Bu olayla birlikte; FIFA’nın kulüplerin tepkisini çeken genişletilmiş Kulüpler Dünya Kupası projesi ve UEFA'nın ekonomik alanına müdahale etmesi gibi eski defterler de yeniden açıldı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN INFANTINO'YA SORUŞTURMA KISKACI

Kriz futbol sahalarından taşıp siyasi arenaya sıçradı. Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 70’ten fazla üyesi, yaşanan bu "siyasi müdahale" skandalının ardından Gianni Infantino hakkında resmi soruşturma açılması için harekete geçti. AP üyeleri, FIFA’nın bağımsızlığının acilen masaya yatırılmasını talep etti. Siyasi hamleye Avrupa'nın dev futbol federasyonlarından da jet destek geldi. Almanya, Belçika ve Norveç Futbol Federasyonları, bu kararın futbolun küresel güvenilirliğine ve adalet duygusuna tamir edilemez zararlar verdiğini savunarak FIFA'ya bayrak açtı.

Şimdi tüm gözler FIFA'ya üye diğer 211 ülkenin takınacağı tavra çevrildi. Futbolun patronu Infantino'nun bu dev dalgayı atlatıp atlatamayacağını, önümüzdeki günlerde federasyonların yapacağı tercihler belirleyecek.