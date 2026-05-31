Bir dönem Gaziantepspor’u da çalıştıran Zenga, İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1990 Dünya Kupası’nda 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi.

A Grubu maçlarında görev yapan Zenga, Çekoslovakya, Avusturya ve ABD karşılaşmalarında filelerini gole kapattı. Turnuvanın ilerleyen aşamalarında da performansını sürdüren İtalyan kaleci, son 16 turunda Uruguay ve çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti karşısında gol yemedi.

Napoli’de oynanan yarı final mücadelesinde İtalya ile Arjantin karşı karşıya gelirken, Zenga 67. dakikada Claudio Caniggia’nın golünü engelleyemedi ve böylece 517 dakikalık serisi sona erdi.

SHİLTON VE BARTHEZ 10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Dünya Kupası'nda en fazla maçta gol yemeyen kaleciler, İngiliz Peter Shilton ve Fransız Fabien Barthez oldu.

Shilton, 1982 ile 1990 yılları arasında, Barthez ise 1998 ile 2006 arasındaki turnuvalarda 17'şer maça çıkıp bunların 10'unda kalelerini gole kapattı.

CARBAJAL VE AL DEAYEA

Meksikalı kaleci Antonio Carbajal ile Suudi Arabistan'dan Muhammed Al-Deayea, turnuvada en çok gol yiyen kaleciler olarak kayıtlara geçti.

Carbajal 1950-1966, Al Deayea ise 1994-2006 yıllarında düzenlenen turnuvalarda 25'er gol yedi.

BİR TURNUVADA EN ÇOK GOL YİYEN KALECİ

Güney Koreli Hong Deok-young, bir turnuvada en çok gol yiyen kaleci olarak tarihe yazıldı.

Hong, İsviçre'de 1954 yılında düzenlenen kupada 7'si Türkiye'den olmak üzere kalesinde 16 gol gördü.

BİR MAÇTA EN ÇOK GOL YİYEN KALECİ

Kupa tarihinde bir maçta en fazla gol yiyen kaleci, El Salvadorlu Luis Guevara Mora oldu.

Mora, 1982 İspanya'da Macaristan ile oynadıkları maçta 10 gol yedi. 10-1 biten karşılaşma, Dünya Kupası'nın da en farklı galibiyeti olarak dikkati çekti.

BİR TURNUVADA GOL YEMEYEN KALECİ

Dünya Kupası tarihinde takımının tüm maçlarında forma giydiği bir turnuvayı gol yemeden kapatan tek kaleci bulunuyor.

Almanya 2006'da oynadığı 4 maçta gol yemeyen İsviçre'nin kalecisi Pascal Zuberbühler, tarihi başarıya imza attı. Grubunu lider tamamlayıp son 16 takım arasına kalan İsviçre, bu turda Ukrayna ile 0-0 berabere kalıp penaltılarla elendi.