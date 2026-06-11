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Kaynak: AA

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda perde bugün açılıyor. Kuzey Amerika kıtasının üç ülkesi; ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan turnuva, genişletilmiş formatıyla futbol tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Bugün Mexico City Stadı'nda oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak olan küresel futbol şöleni, 19 Temmuz Pazar günü New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

104 MAÇLIK DEV TURNUVA

Format değişikliğine gidilen 2026 Dünya Kupası'nda, turnuva tarihinde ilk kez 48 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Toplam 16 farklı stadyumda ve 4 ayrı saat diliminde oynanacak organizasyonda, 6 hafta boyunca tam 104 karşılaşma sahne alacak. Bu müsabakaların 78'i ise ABD topraklarında gerçekleştirilecek.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, takım sayısının arttığı bu dev turnuvada gelir beklentisini 11 milyar dolar olarak belirledi. Ayrıca organizasyonun büyümesiyle birlikte Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterme hakkı kazandı.

MEXİCO CİTY STADI ÜÇÜNCÜ KEZ TARİH YAZIYOR

Meksika'nın başkentinde yer alan 83 bin kapasiteli ünlü Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde üç kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stadyum unvanını alarak adını tarihe yazdıracak.

Daha önce 1970'te Meksika-Sovyetler Birliği (0-0) ve 1986'da İtalya-Bulgaristan (1-1) açılışlarına sahne olan efsanevi stat, futbol dünyasının ikonik anlarına da ev sahipliği yapmıştı. Brezilyalı efsane Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli yıldız Maradona'nın ise 1986'da "yüzyılın golü"nü kaydettiği bu tarihi mekanda, 2026'nın açılış maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

DEV STATLAR KAPILARINI AÇIYOR

Turnuvadaki 104 maçın oynanacağı 16 stadyum arasında kapasite olarak ciddi farklar bulunuyor. Turnuvanın en büyük stadyumu 94 bin kişilik kapasitesiyle Texas'taki Dallas Stadı olurken, en küçük stadyum ise 45 bin koltuk kapasitesiyle Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor.

Ev sahibi ülkeler ve turnuvada kullanılacak statların kapasiteleri şu şekilde listeleniyor:

ABD:

Dallas Stadı (Texas): 94.000

New York New Jersey Stadı (New Jersey): 82.500

Atlanta Stadı (Georgia): 75.000

Kansas City Stadı (Missouri): 73.000

Houston Stadı (Texas): 72.000

San Francisco Bay Area Stadı (Kalifornia): 71.000

Los Angeles Stadı (Kalifornia): 70.000

Philadelphia Stadı (Pennsylvania): 69.000

Seattle Stadı (Washington): 69.000

Boston Stadı (Massachusetts): 65.000

Miami Stadı (Florida): 65.000

KANADA:

BC Place Vancouver (Vancouver): 54.000

Toronto Stadı (Toronto): 45.000

MEKSİKA:

Mexico City Stadı (Mexico City): 83.000

Monterrey Stadı (Guadalupe): 53.500

Guadalajara Stadı (Zapopan): 48.000

HEYECAN FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI

Açılışın ardından grup aşamasında 72 maç oynanacak. A Grubu'ndaki Meksika - Güney Afrika mücadelesiyle başlayacak ilk hafta programında, D Grubu'nda yer alan Türkiye de ilk maçını 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya karşısında verecek. Son 32 turuyla başlayacak eleme turları ise Temmuz ayının ilk günlerinden itibaren heyecanı zirveye taşıyacak.

GRUP AŞAMASI FİKSTÜRÜ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın TSİ programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, 05.00

ELEME TURLARI

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan TSİ program ise şöyle:

Son 32 turu

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, 04.30

SON 16 TURU

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, 23.00

ÇEYREK FİNAL

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, 04.00

Yarı Final

14 TEMMUZ SALI:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, 22.00

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI (BRONZ FİNAL)

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, 00.00

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ

19 Temmuz Pazar:

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, 22.00