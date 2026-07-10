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2026 FIFA Dünya Kupası’nın ardından Kolombiya Milli Takımı’nda forma giyen Jaminton Campaz’ın yaşadığı olay gündeme oturdu. Kolombiyalı futbolcu, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle ülkesine dönmekten çekiniyor.

KAÇIRDIĞI POZİSYON SONRASI HEDEF OLDU

Kolombiya’nın son 16 turunda İsviçre’ye penaltılarla elendiği karşılaşmada uzatma dakikalarında önemli bir gol fırsatını değerlendiremeyen Campaz, maçın ardından sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaştı.

TAKIM ARKADAŞLARI DÖNDÜ, O YURT DIŞINDA KALDI

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Campaz, güvenlik endişeleri nedeniyle milli takım kafilesiyle birlikte Bogota’ya dönmedi. James Rodriguez, Davinson Sanchez ve Juan Fernando Quintero gibi isimler ülkelerine dönerken, 26 yaşındaki futbolcu yurt dışında kalmayı tercih etti.

DUYGUSAL MESAJ PAYLAŞTI

Kendisine yöneltilen tehditlerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Campaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Kolombiya’m, lütfen birbirinize olan saygınızı asla kaybetmeyin. Hayal kırıklığı yaşayabiliriz ancak hiçbir tutku, nefreti veya korku içinde yaşamayı haklı çıkaramaz.”

ESCOBAR TRAJEDİSİ YENİDEN GÜNDEMDE

Campaz’a yönelik tehditler, Kolombiya futbol tarihinin en acı olaylarından birini yeniden hatırlattı. 1994 Dünya Kupası’nda kendi kalesine gol atan savunma oyuncusu Andrés Escobar, turnuvanın ardından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu nedenle Campaz’a yönelik tehditler ülkede büyük ciddiyetle değerlendiriliyor.