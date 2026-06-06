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A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında Venezuela’yı 2-1 mağlup etti.

TSİ 01.00’de Chase Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada milliler, geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan galibiyetle ayrıldı.

VENEZUELA ÖNE GEÇTİ

Maçın 13. dakikasında Venezuela, Mendoza’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

BARIŞ ALPER EŞİTLİĞİ SAĞLADI

A Milli Takımımız, 44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Arda Güler’in şutunun direkten dönmesi sonrası Barış Alper Yılmaz’ın tamamlamasıyla skoru 1-1’e getirdi.

YUNUS AKGÜN GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan milliler, 54. dakikada Arda Güler’in pasında Yunus Akgün’ün ceza sahası dışından attığı şık golle 2-1 öne geçti. Kalan pozisyonlar bulsak da skor değişmedi ve A Milli Takım sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA FARKLI GALİBİYET

A Milli Takım, ilk hazırlık maçında İstanbul’da karşılaştığı Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek moral depoladı. Ay-yıldızlı ekip, Venezuela ile oynayacağı ikinci hazırlık karşılaşmasının ardından 2026 Dünya Kupası boyunca kullanacağı ana kamp merkezi olan Arizona Mesa’ya geçecek.

TSİ 01.00'de Chase Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

DÜNYA KUPASI GRUBU

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alıyor. İlk olarak 14 Haziran'da Avustralya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin grubunda diğer takımlar ise ev sahibi ABD ve Paraguay.

VENEZUELA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Venezuela: Contreras, Arambu, Quintero, Makoun, Ferraresi, Herrera, Segovia, Casseres, Mendoza, Matinez, Ramirez

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik,Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül

VENEZUELA 1-2 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

Meksikalı hakemin ilk düdüğüyle maça Bizim Çocuklar başladı.

ARDA'NIN PASINA BARIŞ YETİŞEMEDİ

3' Bizim Çocuklar'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Arda Güler pasını attı; ancak Barış Alper Yılmaz topa yetişemedi ve top dışarıya çıktı.

TOP KORNERE ÇIKTI

8' Türkiye'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Arda Güler ceza sahasına girmek istedi ancak savunma araya girdi ve top kornere çıktı.

VENEZUELA GOLE YAKLAŞTI

12' Venezuela'nın geliştirdiği atakta Mendoza ceza sahası içinde topla buluştu ve şutunu çekti; yerden giden top dışarı çıktı.

VENEZUELA GOLÜ BULDU

13' Venezuela'da sol kanatta topla buluşan Mendoza, şık hareketlerin ardından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

TOP KALECİDE KALDI

18' Orkun Kökçü, sol kanattan korneri kullandı; top kalecide kaldı.

SU MOLASI!

24' Su molası nedeniyle oyun durdu!

OYUN DEVAM EDİYOR

26' Su molasının ardından maç kaldığı yerden devam ediyor.

TOP KORNERE ÇIKTI

26' Arda Güler'in merkezden kullandığı serbest vuruşta Venezuela savunması araya girdi ve top kornere çıktı.

SAVUNMA ARAYA GİRDİ

32' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda topun başına geçen Arda Güler'in ortasında Makoun araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

ZEKİ GOLE YAKLAŞTI

37' Venezuela ceza sahası içinde oluşan karambolde top Zeki Çelik'in önüne düştü; Zeki sol ayağıyla gelişine şutunu çekti, yerden seken topu kaleci son anda kurtardı ve top kornere çıktı.

VE GOOOOOL GELDİ!!!

44' Sağ kanattan kullanılan kornerde topun başına Arda Güler geçti. Milli futbolcumuz doğrudan kaleyi yokladı ve top direğe çarptı. Dönen topu Barış Alper Yılmaz tamamlayarak golü kaydetti.

VENEZUELA 1-1 TÜRKİYE (İLK YARI SONUCU)

Meksikalı hakemin düdüğüyle 2. yarıya Venezuela başladı.

GOOOOOLLLL GELDİ! NE YAPTIN SEN YUNUS AKGÜN!

54' Arda Güler'in pasında topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası dışından muhteşem bir gol atarak A Milli Takımımızı 2-1 öne geçirdi.

ZEKİ İLE GOLE YAKLAŞTIK

59' Sağ kanattan geliştirdiğimiz atakta Zeki Çelik ceza sahası içine girip şutunu çekti, kalecinin kurtarışının ardından top kornere çıktı.

SU MOLASI VERİLDİ

67' Su molası nedeniyle oyun durdu.

OYUN DEVAM EDİYOR

69' Su molasının tamamlanmasının ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

MARTINEZ'İN ŞUTU FARKLI ŞEKİLDE DIŞARIYA ÇIKTI

74' Venezuella'da sağ kanatta topla buluşan Martinez, uzaklardan şutunu çekti; top farklı şekilde dışarıya çıktı.

MERT'LE GOLE YAKLAŞTIK!

86' Hakan Çalhanoğlu ile sağ kenardan kullandığımız köşe vuruşunda Mert Müldür kafayı vurdu; top az farkla dışarı çıktı.