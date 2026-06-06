A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçında Venezuela ile karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası öncesi son müsabaka TSİ 01.00'de başlayacak. Chase Stadium'da oynanacak karşılaşma öncesi ilk 11'imiz de belli oldu.
KAPTANLIK ZEKİ ÇELİK'TE
Öte yandan Montella bu maçta kaptanlık pazubandını Zeki Çelik'e verdi. Deneyimli sağ bek İtalyan teknik adam tarafından onurlandırıldı.
TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki Çelik,Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül
Öte yandan geçtiğimiz Pazartesi günü K. Makedonya maçına Çağlar Söyüncü kaptan olarak çıkmıştı.