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ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo kentinde düzenlenen Eski Batı Bölgesi Festivali, silahlı saldırının hedefi oldu. Festival sırasında duyulan silah sesleri alanda büyük paniğe yol açarken, çok sayıda kişinin vurulduğu açıklandı.

Kalabalığın yoğun olduğu etkinlik alanında meydana gelen saldırının ardından katılımcılar güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı. Yaşanan kargaşa sırasında festival alanında büyük panik yaşandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale festival alanında yapılırken, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Güvenlik güçleri saldırının yaşandığı bölgede geniş çaplı önlem alırken, festival alanı ve çevresi kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, saldırının faili ya da faillerinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, olayın nedeni ve yaralı sayısına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, olay yerinde delil toplama çalışmaları da devam ediyor.

ABD'de toplu etkinliklerde yaşanan silahlı saldırılara bir yenisinin eklenmesi, ülkedeki silahlı şiddet ve kamu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.