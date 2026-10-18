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Kaynak: AA

Polonya’nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı, Gençler ve Ümitler Karate Şampiyonası’nda tatamiye çıkan milli sporcular, Türkiye’ye madalyalarla döndü. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda ülkemizi temsil eden sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

ELA SU YILDIRIM GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Şampiyonada ümit kadınlar kumite 61 kilo kategorisinde mücadele eden Ela Su Yıldırım, finale yükselerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

KEREM YARAY VE SARE KAYA BRONZ MADALYA ALDI

Genç erkekler kumite 55 kiloda yarışan Kerem Yaray ile ümit kadınlar kumite +61 kilo müsabakalarında mücadele eden Sare Kaya ise bronz madalya kazanarak dünya üçüncülüğü elde etti.