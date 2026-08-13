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Mineral Intelligence tarafından paylaşılan verilere göre, tam elektrikli (BEV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçları kapsayan küresel pazarda yılın ilk 7 ayında yıllık bazda yüzde 4'lük bir artış kaydedildi. Satışlarda coğrafi bölgelere göre belirgin ayrışmalar gözlenirken, küresel büyümenin ana motoru Avrupa oldu.

AVRUPA PAZARINDA TEŞVİK RÜZGARIYLA REKOR BÜYÜME

Avrupa genelinde elektrikli araç satışları temmuz ayında yıllık %33 artarak 450 bin adede çıktı. Ocak-temmuz döneminde ise toplam satış %28 yükselişle 3 milyon adede ulaştı. Devlet teşviklerinin etkisiyle temmuzda Fransa'da satışlar %81, Almanya'da %46 ve İngiltere'de %43 oranında artış gösterdi. Fransa, %37'lik pazar payı ile tarihi bir rekor kırdı.

ÇİN VE ABD PAZARINDA KAN KAYBI

Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarında ise gerileme trendi hakim oldu:

Çin: Temmuz ayında %5 düşüşle 980 bin adet elektrikli araç satıldı. Yılın ilk yedi ayındaki toplam satış ise %12 azalarak 5,9 milyon seviyesine geriledi. Buna karşın tam elektrikli (BEV) modellerde %6'lık sınırlı bir artış kaydedildi.

Kuzey Amerika / ABD: Teşviklerin sona ermesi ve yasal düzenlemelerin zayıflaması nedeniyle Kuzey Amerika pazarında temmuz satışları %27 düşüşle 140 bine geriledi. ABD özelindeki temmuz düşüşü ise %30'u aştı.

DİĞER BÖLGELERDE YÜZDE 97'LİK PATLAMA

Avrupa, Çin ve ABD dışındaki dünya pazarlarında ise rekor bir büyüme ivmesi yakalandı. Diğer ülkelerdeki toplam elektrikli araç satışı temmuzda %97 artarak 280 bin adede ulaştı. Yılın ilk 7 ayındaki birikimli satışlar ise %96 yükselişle 1,7 milyon olarak gerçekleşti.