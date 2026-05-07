Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri transfer yarışına girerken, PSG’nin yaptığı teklif gündem oldu.

Sarı-kırmızılıların Fransız ekibinden gelen öneriyi değerlendirmeye bile almadığı öne sürüldü.

PSG DEVREYE GİRDİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, sezon sonunda Gonçalo Ramos ile yollarını ayırmayı planlayan Paris Saint-Germain, forvet transferi için Victor Osimhen’i listenin üst sıralarına aldı.

75 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Haberde, PSG Futbol Direktörü Luis Campos’un Galatasaray’ın kapısını 75 milyon euroluk teklif ile çaldığı iddia edildi.

GALATASARAY’DAN RET İDDİASI

Fransız basınında yer alan detaylarda, sarı-kırmızılı yönetimin PSG’den gelen teklifi şu aşamada değerlendirmeye bile almadığı ifade edildi.

PSG’NİN PLANI VE OSIMHEN DETAYI

Victor Osimhen’in daha önce Lille forması giymesi nedeniyle Fransız futboluna uyum sürecinin kısa olacağı belirtilirken, PSG’nin bu detayı önemli bir avantaj olarak gördüğü aktarıldı. Haberde ayrıca, Fransa’dan gelecek daha yüksek tekliflerin süreci değiştirebileceği yorumu da yapıldı.

SEZON KARNESİ

Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Osimhen, 20 gol atıp 8 asist yaparak gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.