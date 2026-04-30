Galatasaraylı düny yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe karşısında 3-0 kazanılan derbinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nijerya basınına konuşan golcü futbolcu, hem kulüp hem de taraftarlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

OSIMHEN: 'BURADA BİR YUVA BULDUM'

Osimhen, Galatasaray’daki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bugüne kadar kariyerimden çok keyif aldım. Bence burada bir yuva buldum. Rahat hissettiğim bir yer. Galatasaray… Açıklayacak bir kelime arıyorum. Bu aile, bu aşk, bu birlik, bu saygı… Tanrı’ya gerçekten minnettarım ki Galatasaray ile yollarımız kesişti.” dedi.

'EN İYİ TARAFTAR GALATASARAY’DA'

Sarı-kırmızılı taraftarlara özel bir parantez açan yıldız golcü, “Galatasaray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Napoli’de taraftarlar harikaydı ama burada futbol başka bir seviyede. Türkiye’de futbol bir gelenek. Kendi kulüplerini canla başla destekliyorlar. Benim kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray’da.” ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE DERBİSİ KARİYERİMDE OYNADIĞIM EN İYİ MAÇTI'

Osimhen’in en çok konuşulan sözleri ise Fenerbahçe derbisiyle ilgili oldu.

Golcü oyuncu, “Kariyerimde oynadığım çok fazla unutulmaz maç var. Geçen pazar Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız maç en iyisiydi. Çok yoğun bir maçtı.” dedi.