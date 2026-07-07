TÜİK tarafından açıklanan ocak-haziran dönemi enflasyon verilerinin ardından, sayıları 5 milyonu bulan SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki hak sahiplerinin, dul ve yetim aylıklarının zam oranları resmen belli oldu. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşesinde kaleme aldığı analizde Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek yeni sistemi ve taban maaş sınırlarını tüm detaylarıyla açıkladı.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 23 BİN 552 LİRAYA ÇIKIYOR"

Noyan Doğan, köşesinde en düşük emekli aylığına yapılacak artışın dul ve yetim maaşı alanları doğrudan bağladığını vurguladı. Yeni düzenlemeyi detaylandıran Doğan, şu ifadelere yer verdi: "En düşük emekli aylığındaki artış da dul ve yetim maaşı alanları yakından ilgilendiriyor. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkacak. Böylece en düşük emekli aylığında, yüzde 17.76’lık SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı kadar artış yapılmış olacak." Bu artışla birlikte dul ve yetimlerin hisselerine göre alabilecekleri en düşük aylık sınırları da yukarı çekilmiş oldu.

EN DÜŞÜK AYLIK 5 BİN 888 TL OLACAK: İŞTE MAAŞ TAMAMLAMA HESABI

Temmuz ayından itibaren hak sahiplerine ödenecek en düşük maaş tutarlarını açıklayan Doğan, kök maaşı düşük olanların koruma sistemine dahil edileceğini belirtti: "Artacak en düşük emekli aylığına göre; yüzde 25 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı alanların maaşı 5 bin 888 liradan, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların maaşı 11 bin 776 liradan, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 17 bin 664 liradan düşük olmayacak."

Sistemin işleyişini somut bir örnekle açıklayan Hürriyet yazarı, ek ödeme ve taban maaş formülünü şu şekilde paylaştı: "Dul ve yetim maaşı alanlar 2026’nın Temmuz ayında önce yüzde 17.76 zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalır, maaş artırılacak. Örneğin, 2026’nın Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre kök maaşı üzerinden 3 bin TL ölüm aylığı alan dul eşin maaşı, 2026’nın Temmuz ayında yüzde 17.76 zamla 3 bin 532 TL olacak, bunun üzerine yüzde 4’lük ek ödeme eklendiğinde maaş 3 bin 674 liraya çıkacak. Bu tutar yüzde 25’lik hisseye göre en düşük aylık olan 5 bin 888 liradan düşük olamayacağı için 2026’nın Temmuz ayında hesabına 5 bin 888 TL yatacak."

ÖLÜM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİYOR? İŞTE YAŞ VE HİSSE ŞARTLARI

Yazısında ölüm aylığından yararlanma şartlarına ve hak sahiplerinin paylarına da geniş yer ayıran Noyan Doğan, yasal kriterleri şu şekilde hatırlattı: "Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor."

Çocukların eğitim ve çalışma durumlarına göre alacakları yüzde 25'lik payın sınırları ise şu şekilde belirtildi: "Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor."