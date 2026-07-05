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Kaynak: Haber Merkezi

Daha önce Medcezir, Adını Feriha Koydum, Gaddar ve Kübra gibi yapımlarda rol alan Ulusoy, Kübra dizisinde birlikte çalıştığı Aslıhan Malbora ile yaşadığı ilişkiyi gözlerden uzak sürdürüyor.

Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşayan çift, bu kez bir düğünde birlikte görüntülendi. Gecede samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada, geniş yankı uyandırdı. Çiftin romantik anları kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan, bir dönem Eşref Rüya dizisinin final kararıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, Aslıhan Malbora'nın sık sık sete gitmesinin bu kararda etkili olduğu öne sürülmüştü. Söz konusu iddialara yanıt veren başarılı oyuncu, "Sürekli sete gidiyormuşum deniliyor. Lütfen gidip yetkili birine sorun, cevabını alırsınız. Maalesef insanlar çok art niyetli yorumlar yapıyor. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Böylesine büyük bir işin sona ermesinin benimle ilgisi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.