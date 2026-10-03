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Kaynak: Haber Merkezi

Flydubai'nin Dubai'den İsrail'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağında yaşanan olayla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı Hamed Seyf eş-Şamisi, yürütülen soruşturmanın yardımcı pilotun "terör eylemi" gerçekleştirmeye teşebbüs ettiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre Şamisi, yardımcı pilotun uçuş sırasında planını uygulamaya başladığının tespit edildiğini belirtti.

KAPTAN PİLOTA ACİL DURUM BALTASIYLA SALDIRDI

Şamisi'nin açıklamasına göre yardımcı pilot, uçuş sırasında kokpitte bulunan acil durum baltasıyla kaptan pilota saldırdı. Ardından uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Olayın nedenlerinin, koşullarının ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından nihai sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

UÇAK SUUDİ ARABİSTAN'A ACİL İNİŞ YAPMIŞTI

Flydubai'nin Dubai'den İsrail'e gitmek üzere 30 Eylül'de havalanan FZ1073 sefer sayılı uçağı, yaşanan olayın ardından rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'ın Tebük kentindeki havalimanına acil iniş yapmıştı.

Flydubai de olayın ardından Tel Aviv uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar askıya almıştı.

İKİ PİLOT DA YARALANDI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, BAE'den gelen güvenlik ekibinin de katıldığı ilk soruşturmada yardımcı pilotun kaptan pilota saldırdığının ve olay sırasında iki pilotun da yaralandığının belirlendiğini açıklamıştı.

Pilotların tedavilerinin tamamlanmasının ardından BAE güvenlik ekibi eşliğinde Suudi Arabistan'dan ayrılarak Abu Dabi'ye gittikleri bildirilmişti.

ÖNCE "7700", ARDINDAN "7500" KODU GÖNDERİLDİ

İsrail basınında yer alan haberlerde, uçağın Ürdün hava sahasında ilerlediği sırada önce genel acil durumu ifade eden "7700" kodunu, ardından uçak kaçırma durumlarında kullanılan "7500" kodunu gönderdiği bildirilmişti.

Kanal 12 televizyonu ise ilk haberlerinde olayın iki pilot arasında yaşanan kavgadan kaynaklandığını öne sürmüştü. Haberde, yardımcı pilotun diğer pilota saldırarak uçağı düşürmeye çalıştığı iddia edilmişti.

Kabin ekibi ile bazı yolcuların kokpite girerek yardımcı pilota müdahale ettiği de İsrail basınında yer alan iddialar arasındaydı.