Dubai'de emlak piyasasında "savaş" depremi yaşanıyor. Rakamlar alarm veriyor. Yüzde 25'lik büyük düşüş yaşandı. Savaşın başlamasıyla birlikte yatırımcılar "bekle-gör" moduna geçti. Veriler, piyasadaki daralmanın boyutunu gözler önüne seriyor:

Satış Adedi 8 bin 199'dan 6 bin 129'a geriledi. İşlem Hacmi 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara düştü. Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi son bir ayda %25'ten fazla değer kaybetti.

FİYATLAR DÜŞECEK Mİ?

Piyasadaki bu durgunluk henüz etiket fiyatlarına yansımış değil. Ancak uzmanlar kritik bir eşiğe dikkat çekiyor.

GİGDER Başkanı Bayram Tekçe "Şu an yaşanan bir krizden ziyade ihtiyatlı bir bekleme süreci. Satışlar düşse de fiyatlar henüz gerilemedi. Ancak savaş 3-6 aydan uzun sürerse, telafisi yıllar sürecek büyük bir kayıp yaşanabilir." dedi.

İKİNCİ EL KONUT SAHİPLERİ DİKKAT!

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Burak Ustaoğlu'na göre, sürecin uzaması durumunda özellikle ikinci el konut fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketlenme kaçınılmaz olabilir. Yatırımcıların şu an hem alım hem de satım için "en doğru anı" beklediği vurgulanıyor.

YATIRIMCI İÇİN KRİTİK SORU: DUBAİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNER Mİ?

Dubai'nin bir "iş modeli" (business model) üzerine kurulu olması, uzmanlara göre en büyük avantajı. Eğer bölgede hızlı bir ateşkes sağlanırsa, paranın rotasının tekrar Dubai'ye dönmesi ve piyasanın hızla toparlanması bekleniyor.