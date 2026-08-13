Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında; 2026 yılındaki salgının bu seyirle gitmesi halinde en az 11 bin kişinin yaşamını yitirdiği 2014-2016 salgınını geride bırakacağını belirtti.

15 Mayıs 2026 tarihinde resmi olarak ilan edilen salgında şu ana kadar en az 4 bin 300 vaka tespit edilirken, 2 binden fazla insan yaşamını yitirdi. DSÖ yetkilileri virüsün yayılımını üç ay içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini açıkladı.

SAĞLIK EKİPLERİ VAKALARIN YALNIZCA YÜZDE 30'UNA ULAŞABİLİYOR

Salgının merkez üssüne yakın Bunia kentinde konuşan DSÖ Afrika Direktörü Dr. Mohamed Janabi, virüsün şubat ayında yayılmaya başladığını ve ilk etapta sıtma ya da tifo vakalarıyla karıştırıldığını bildirdi. "Biz virüsü kovalıyoruz ama virüs bizim önümüzde gidiyor" diyen Janabi, bölgedeki istikrarsızlık sebebiyle sağlık ekiplerinin vakaların sadece yüzde 30'una müdahale edebildiğini ifade etti.

Söz konusu salgına daha önce yalnızca 2007 ve 2012 yıllarında rastlanan nadir Bundibugyo türü Ebola virüsünün yol açtığı kaydedildi.

AŞI VE TEDAVİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bundibugyo türüne karşı onaylanmış tescilli bir aşı veya ilaç bulunmazken, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Oxford Üniversitesi tarafından bu tür için geliştirilen bir aşının ilk insanlı klinik denemelerine onay verdi. DSÖ ise mevcut iki antiviral tedavinin başarı oranını ölçmek amacıyla bölgede ayrı bir klinik deney yürütüyor.