Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuşan DSÖ Epidemiyoloji ve Müdahale Analizi Birimi Başkanı Olivier le Polain, KDC'deki salgının hem vaka sayısı hem de yayıldığı alan bazında ciddi bir büyüme eğiliminde olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı verilerini aktaran Polain, şu bilgileri paylaştı:

"Dün itibarıyla 136'sı ölümle sonuçlanmış toplam 676 doğrulanmış vaka rapor edildi. Vakaların çok büyük bir kısmı Ituri eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Ancak virüs, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerindeki 34 farklı sağlık merkezinde de tespit edildi. Neredeyse her gün yeni bir vaka ile karşılaşıyoruz ve sahadaki gerçek vaka sayısının açıklanandan çok daha yüksek olduğunu öngörüyoruz."

Güvenlik Sorunları ve Zayıf Sağlık Sistemi Müdahaleyi Zorlaştırıyor

Salgınla mücadele kapsamında KDC hükümetiyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Polain; virüsün yayılma dinamiklerine ve alınması gereken önlemlere hakim olduklarını aktardı. Ancak bölgedeki yüksek nüfus hareketliliği, altyapısı yetersiz sağlık sistemi ve devam eden güvenlik sorunlarının (güvensizlik ortamı) sahada yürütülen insani ve tıbbi müdahaleleri büyük ölçüde güçleştirdiğini vurguladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün yaşanmasının ardından takvimler 15 Mayıs'ı gösterdiğinde ülkede resmi olarak salgın ilan edilmişti. Durumun ciddiyeti üzerine harekete geçen Dünya Sağlık Örgütü, 17 Mayıs'ta küresel çapta "uluslararası halk sağlığı acil durumu" kararı almıştı.

Sağlık uzmanlarından alınan bilgilere göre, mevcut salgına Ebola'nın oldukça nadir görülen bir türü olan "Bundibugyo" varyantı neden oluyor. Bu varyantın henüz tıp dünyasında onaylanmış resmi bir tedavisi veya koruyucu aşısı bulunmuyor. Sahadan gelen son raporlar, şüpheli vakalar da dahil edildiğinde toplam vaka sayısının 1000 eşiğini çoktan aştığını gösteriyor.