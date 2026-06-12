GiveMeSport kaynaklı listede aktif futbolcular arasından en iyi 30 isim derlendi. İşte zirvede yer alan isim…
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu
Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler Dünya Kupası’na çevrildi. Dün başlayan turnuvada birçok yıldız sahne alırken, günümüz futbolunun en iyi 30 oyuncusu da belli oldu. Listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız isimlerin yeri de gündem oldu.Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
1 31
30 - Mohamed Salah
2 31
29 - William Saliba
3 31
28 - Virgil van Dijk
4 31
27 - Robert Lewandowski
5 31
26 - Nuno Mendes
6 31
25 - Jamal Musiala
7 31
24 - Dominik Szoboszlai
8 31
23 - Bukayo Saka
9 31
22 - Julian Alvarez
10 31
21 - Khvicha Kvaratskhelia
11 31
20 - Desire Doue
12 31
19 - Federico Valverde
13 31
18 - Bruno Fernandes
14 31
17 - Lionel Messi
15 31
16 - Gabriel Magalhaes
16 31
15 - Joao Neves
17 31
14 - Luis Diaz
18 31
13 - Achraf Hakimi
19 31
12 - Jude Bellingham
20 31
11 - Declan Rice
21 31
10 - Raphinha
22 31
9 - Vinicius Junior
23 31
8 - Ousmane Dembele
24 31
7 - Erling Haaland
25 31
6 - Michael Olise
26 31
5 - Vitinha
27 31
4 - Pedri
28 31
3 - Harry Kane
29 31
2 - Lamine Yamal
30 31
1 - Kylian Mbappe
31 31