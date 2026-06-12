Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu

Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu

Avrupa futbolunda 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler Dünya Kupası’na çevrildi. Dün başlayan turnuvada birçok yıldız sahne alırken, günümüz futbolunun en iyi 30 oyuncusu da belli oldu. Listede Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi yıldız isimlerin yeri de gündem oldu.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 1

GiveMeSport kaynaklı listede aktif futbolcular arasından en iyi 30 isim derlendi. İşte zirvede yer alan isim…

1 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 2

30 - Mohamed Salah

2 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 3

29 - William Saliba

3 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 4

28 - Virgil van Dijk

4 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 5

27 - Robert Lewandowski

5 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 6

26 - Nuno Mendes

6 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 7

25 - Jamal Musiala

7 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 8

24 - Dominik Szoboszlai

8 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 9

23 - Bukayo Saka

9 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 10

22 - Julian Alvarez

10 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 11

21 - Khvicha Kvaratskhelia

11 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 12

20 - Desire Doue

12 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 13

19 - Federico Valverde

13 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 14

18 - Bruno Fernandes

14 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 15

17 - Lionel Messi

15 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 16

16 - Gabriel Magalhaes

16 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 17

15 - Joao Neves

17 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 18

14 - Luis Diaz

18 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 19

13 - Achraf Hakimi

19 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 20

12 - Jude Bellingham

20 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 21

11 - Declan Rice

21 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 22

10 - Raphinha

22 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 23

9 - Vinicius Junior

23 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 24

8 - Ousmane Dembele

24 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 25

7 - Erling Haaland

25 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 26

6 - Michael Olise

26 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 27

5 - Vitinha

27 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 28

4 - Pedri

28 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 29

3 - Harry Kane

29 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 30

2 - Lamine Yamal

30 31
Dünyanın en iyi 30 futbolcusu açıklandı: Messi ve Ronaldo'nun yeri gündem oldu - Resim: 31

1 - Kylian Mbappe

31 31
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