Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada şimdiye kadar 12 hantavirüs vakasının tespit edildiğini ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer, 2 Mayıs’tan bu yana yeni bir ölüm vakasının bildirilmediğini belirtti.

YOLCULAR KARANTİNADA TUTULUYOR

Hollanda bandıralı MV Hondius isimli gemide bulunan tüm yolcu ve mürettebatın karantinada olduğu açıklandı.

DSÖ, yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve gerekli durumlarda tıbbi müdahale sağlandığını bildirdi.

Ghebreyesus,

“Durum şu an için istikrarlı. Tetikte olmaya ve ilgili tüm hükümetlerle yakın temas halinde kalmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SALGIN RİSKİ YOK

DSÖ daha önce yaptığı değerlendirmede, gemideki vakaların küresel bir salgın riski oluşturmadığını açıklamıştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin birinin Alman, ikisinin ise Hollandalı yolcular olduğu bildirildi.

GEMİ KANARYA ADALARI’NDA TAHLİYE EDİLDİ

Arjantin’den yola çıkan geminin yolcuları, 10 Mayıs’ta Kanarya Adaları’nda tahliye edildi.

Yetkililer, olayın ardından uluslararası sağlık protokollerinin devreye alındığını ve sürecin yakından izlendiğini belirtti.