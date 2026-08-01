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Kaynak: Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü, 30 Temmuz itibarıyla 3 bin 605 doğrulanmış vaka tespit edildiğini, 1587 kişinin öldüğünü açıkladı.

Bu salgın, 2018-2020’de 3 bin 500 vakanın kaydedildiği ve 2 bin 300 kişinin öldüğü salgını vaka sayısı bakımından geride bıraktı.

Şu anda Bundibugyo varyantı için onaylanmış bir aşı veya tedavi yok. Britanya ve Singapur’da aşılar geliştiriliyor.

Vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılan Ebola, son 50 yılda Afrika genelinde 15 bin kişinin ölümüne neden oldu.

‘DAHA GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILABİLİR’

DSÖ, mevcut salgının ‘artan vaka ve ölüm sayıları ve genişleyen coğrafi yayılımıyla giderek şiddetlendiğini’ bildirdi.

Açıklamaya göre haftalık en yüksek toplama 567 vaka ve 296 ölümle geçen hafta ulaşıldı.

Örgüt, bu sayıların ‘bulaşma hızının ne kadar olağanüstü olduğunu’ ortaya koyduğunu belirtti.

Salgının merkez üssü, ülkenin kuzeydoğusundaki ve Güney Sudan ve Uganda’ya sınırı olan Ituri eyaleti.

Ancak salgın Ruanda destekli M23 silahlı grubunun kontrol ettiği geniş bir bölgedeki Kuzey ve Güney Kivu eyaletleri dahil ülkenin diğer bölgelerine de yayılmış durumda.

DSÖ, güvenlik sorunlarının, nüfusun yerinden edilmesinin ve sınırlar arası geçişlerin müdahaleyi güçleştirdiğini, salgının böylece daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskinin arttığını bildirdi.

Mevcut salgında Uganda’da 20, Fransa’daysa bir vaka bildirildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde teşhis konulan iki vakaysa daha sonra Almanya’da tedavi edildi.

30 Temmuz’da DSÖ, ‘en çok umut vadeden’ aşının Singapur’da geliştirileceğini duyurdu. Ayrı bir aşının klinik denemelerineyse Britanya’da başlandığını belirtti.

EBOLA NEDİR?

İnsanlarda ağır seyreden ve yüksek ölüm riski taşıyan bulaşıcı bir viral hastalık olan Ebola’nın, bugüne kadar büyük salgınlara yol açan üç temel türü, Zaire, Sudan ve Bundibugyo virüsleri olarak biliniyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devam eden son salgınaysa Bundibugyo virüsü neden oluyor.

Havadan bulaşmayan Ebola virüsü, enfekte kişinin kanı, kusmuğu, dışkısı, idrarı, tükürüğü, teri, anne sütü ve meni gibi vücut sıvılarıyla doğrudan temas edilmesiyle bulaşıyor. Ayrıca hastanın kullandığı giysi, çarşaf, tıbbi ekipman ve diğer bulaşıcı eşyalar da bulaş kaynağı olabiliyor.

Virüs, enfekte yabani hayvanlarla temas yoluyla da insanlara geçebiliyor. Ebola hastaları belirtiler başlamadan önce başkalarına virüs bulaştırmıyor.

Hastalığın belirtileri genellikle virüs alındıktan iki ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor. İlk belirtiler yüksek ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı şeklinde görülüyor.

İlerleyen günlerde kusma, ishal, karın ağrısı, cilt döküntüsü, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma gelişebiliyor. Bazı ağır vakalarda iç ve dış kanamalar da görülebiliyor.