İzmir’de 2018 yılında bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada tutuklu sayısı 23’e yükseldi.

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu olan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili dosya, yıllar önce “intihar” değerlendirmesiyle kapatılmıştı. Ancak dosyanın yeniden ele alınmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel soruşturma ekibi oluşturuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden daha önce aralarında şantiye çalışanlarının da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısının ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 18 kişi daha cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T’nin de bulunduğu öğrenildi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN AÇILMIŞTI

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018’de bir inşaat alanında ölü bulunan Dorukhan Büyükışık’ın dosyası uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. Yeniden başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.