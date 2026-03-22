Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sportif direktör Sebastian Kehl ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, "Borussia Dortmund ve Sebastian Kehl, iş birliklerine karşılıklı olarak son verme konusunda anlaştı. Bu karar, BVB yönetimi ve eski sportif direktör tarafından dostane bir şekilde alındı" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-siyahlı ekipte futbolcu olarak da forma giyen Kehl, kulübe çok şey borçlu olduğunu ve yaklaşık 24 yıldır bu ailesinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

2002 yılında Freiburg'dan Dortmund'a transfer olan Kehl, 13 yıl boyunca sarı-siyahlı ekibin formasını giydikten sonra emekli olmuştu.

Transfermarkt verilerine göre bir dönemin efsane orta saha oyuncularından birisi olan Sebastian Kehl, Dortmund formasıyla 362 maça çıktı ve bu süreçte takımına 22 gol, 30 asistlik skor katkısı sağladı.