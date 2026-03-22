Türkiye'nin yıldız adayıydı: Emre Mor kariyer planını belirledi…

Bir dönem Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını da giyen ve geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Emre Mor, son dönemde performans düşüşü yaşıyor.

28 yaşındaki hücum oyuncusu, bir dönem yaptıklarıyla dünya devlerini de peşine takmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Danimarka doğumlu Emre Mor, 2022-23 sezonunun başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

KİRALAMA SÜRECİ

Sarı-lacivertli ekip, 28 yaşındaki hücum oyuncusunu bu süreçte Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralamıştı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Emre'nin sarı-lacivertli ekiple olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

KARİYER HEDEFİNDE İSTANBUL VAR

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme yapmayacağı Emre Mor, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Deneyimli futbolcu ise geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fanatik'e göre milli futbolcu, kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planlıyor.

BU SEZON FORMA ŞANSI BULAMADI

Fenerbahçe’de kadro dışı kalan ve bu sezon forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu, İstanbul ekiplerinden gelecek teklifleri bekliyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 49 maça çıkan Emre, bu süreçte takımına 6 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Emre Mor, Türkiye formasını ilk olarak 29 Mayıs 2016 tarihinde Karadağ karşısında giymişti.

FATİH TERİM'İN GÖZDESİYDİ

Fatih Terim’in A Milli Takım’ın başında olduğu dönemde, henüz 18 yaşındayken davet alan gurbetçi genç futbolcu, o dönemde sergilediği performansla Türk halkını da heyecanlandırmıştı.

Danimarka ekibi Nordsjaelland formasıyla parlayan Emre Mor, kariyerinde Dortmund, Celta Vigo, Olympiakos ve Galatasaray gibi takımların da formasını giydi.

