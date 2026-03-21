Borussia Dortmund, tecrübeli futbolcusu Emre Can ile yollarını uzatma kararı aldı. 32 yaşındaki yıldızla 2027 yazına kadar sözleşme imzalandı.

“EMRE CAN BİZİM KAPTANIMIZ”

İmzaların atılmasının ardından konuşan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, "Emre bizim kaptanımız ve gerçek bir rol model. Örnek teşkil eden ve her zaman takımı ön planda tutan bir lider. Ciddi sakatlığının hemen ardından, Borussia Dortmund için kilit bir oyuncu olduğu için onu desteklemeye devam etmek istediğimizi açıkça belirttik. Şimdi Emre'nin tamamen iyileşmesine odaklanması önemli ve onu tekrar sahada görmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Can ise "Borussia Dortmund'un bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burası özel bir kulüp ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Amacım en kısa sürede iyileşmek, takım arkadaşlarımla sahaya geri dönmek ve kulüple birlikte başarılar elde etmek" dedi.