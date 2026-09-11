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Kaynak: İHA

Erzurum'un binlerce yıllık tarihini ve zengin arkeolojik mirasını belgeleyen "Erzurum Müzesi Arkeolojik Eserler Kataloğu"nun tanıtım toplantısı Erzurum Müzesi'nde yapıldı. Akademik çevrelerin ve davetlilerin ilgi gösterdiği lansmanda, kentin tarihi envanterini bir araya getiren kapsayıcı çalışma katılımcılar tarafından detaylıca incelendi.

PROTOKOL VE AKADEMİ DÜNYASI BİR ARAYA GELDİ

Erzurum Müzesi ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım programına Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Günaşdı'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, bölge tarihine ışık tutacak dört ciltlik dev eserin hazırlık süreçleri ve içeriği paylaşıldı.

KÜLTÜREL MİRASIN GELECEĞE AKTARILMASINDA KRİTİK ROL

Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, lansmanın ardından resmi kanallar aracılığıyla teşekkür mesajı yayımladı. Yayımlanan açıklamada, "Kültürel mirasımızın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu değerli eserin hazırlanmasında emeği geçen başta Prof. Dr. Alpaslan Ceylan olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.