Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olan Dormen’in 97 yaşında vefat etmesinin ardından sosyal medyada hızla yayılan bazı haberler, kamuoyunda kafa karışıklığı yarattı. Özellikle sanatçının vasiyetinin açıklandığına dair paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hem yaşadıkları derin üzüntüyü paylaştı hem de dolaşıma sokulan sahte içeriklere karşı takipçilerini uyardı. Babasını ebediyete uğurlamanın tarifsiz acısını yaşadıklarını ifade eden Dormen, sevenlerine başsağlığı diledi. Ardından çıkan vasiyet haberlerine değinerek, bu paylaşımların asılsız olduğunu vurguladı.

Ömer Dormen, özellikle sanatçının adını kullanarak oluşturulan sahte bağlantılara dikkat çekti ve “Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyin, linklere tıklamayın” çağrısında bulundu. Aile, hem merhum sanatçının hatırasını korumak hem de vatandaşların dijital dolandırıcılık mağduru olmaması için kamuoyunu dikkatli olmaya davet etti.