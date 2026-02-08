Premier Lig’in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Anfield’da oynanan mücadeleyi Pep Guardiola’nın öğrencileri 2-1 kazandı.

SZOBOSZLAI'DEN MUHTEŞEM GOL

Liverpool, 74. dakikada Dominik Szoboszlai’nin serbest vuruştan attığı şık golle 1-0 öne geçti. Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle skora denge getirdi.

SON DAKİKALARDA BÜYÜK HEYECAN

Maçın uzatma dakikalarında City baskısını artırdı. 90+2. dakikada Nunes’in ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı kazanan konuk ekipte topun başına geçen Erling Haaland, 90+3. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi.

Son anlarda Manchester City, Cherki ile farkı ikiye çıkardı ancak gol VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı. Bu pozisyon öncesinde Liverpool kalecisi Alisson, son dakika golü için rakip yarı sahaya çıkmıştı. Gelişen City atağında Szoboszlai, boş kaleye giden Haaland’ı ceza sahası dışında çekerek düşürdü ve kırmızı kart gördü. Hakem, Cherki’nin golünü iptal etti.