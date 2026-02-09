Araştırmacılar, Japon İmparatorluk Ordusu tarafından 1873-1945 yılları arasında hazırlanan ve “gaihōzu” adı verilen gizli askeri haritaları incelerken, uzun süredir kayıp olduğu düşünülen “Büyük Moğol Yolu”nun izlerine ulaştı.

Gobi Çölü üzerinden doğu-batı yönünde uzanan bu güzergâhın, İpek Yolu’nun daha az bilinen kollarından biri olduğu değerlendiriliyor. Başlangıçta askeri planlama amacıyla hazırlanan haritaların bugün Doğu ve İç Asya için önemli bir kartografik arşiv niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Araştırma, Journal of Historical Geography dergisinde yayımlandı. Kayıprıhtım Türkçe'ye çevirdi.

Kayıp Moğol Ticaret Yolu için 1901-1922 arası çizilen haritalar incelendi

Ekip, “Toa Yochizu” (Doğu Asya Haritaları) serisine ait dört paftayı analiz etti. 1901-1922 yılları arasında çizilen bu belgeler, Moğolistan’ın Çin sınırına yakın bir bölgesinden başlayarak batıya uzanan hattı kapsıyor.

Araştırmacılara göre haritalar, dönemin Rus ve Çin kaynaklarından derlenen verilerin Japon askeri ihtiyaçlarına göre tek bir sistemde birleştirilmesiyle oluşturuldu. Saha çalışmalarıyla yaklaşık 1.200 kilometrelik bölümün doğruluğu kontrol edildi ve en az 50 kritik noktanın bugünkü izlerle uyumlu olduğu belirlendi.

Su kaynakları yaklaşık 24 kilometre arayla sıralanıyor

Araştırmaya göre su noktalarının büyük bölümü yaklaşık 24 kilometre aralıklarla konumlanıyor. Bu mesafenin bir deve kervanının bir günde kat edebileceği ortalama mesafeye denk geldiği ifade ediliyor.

Haritalarda bazı kesimlerde alternatif güzergâhların yer alması, rotaların mevsim ve güvenlik koşullarına göre değiştirildiğini düşündürüyor.

Savaş döneminde gizliydi

Gaihōzu haritaları II. Dünya Savaşı sırasında “gizli” statüsünde sınıflandırıldı. Savaşın sonunda bir kısmı imha edilse de binlerce sayfa korunarak üniversite ve kütüphanelere aktarıldı.

Araştırmacılar, askeri amaçla üretilmiş bu belgelerin bugün tarihsel coğrafya, kültürel miras ve çevresel değişim çalışmalarında önemli bir referans kaynağı olduğunu vurguluyor.