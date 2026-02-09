Trabzonspor, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi vefatının yıl dönümünde andı.

TRABZONSPOR: 'KUZEY UNUTMAZ'

Bordo Mavili kulüp tarafından "Unuturum desem bile inanma yalan..." notuyla yapılan duygusal paylaşımda 'Kuzey Unutmaz' denilerek forma tanıtımındaki herkesi ağlatan Mattia Ahmet Minguzzi sahnesine atıfta bulunuldu.

Unuturum desem bile inanma yalan…#KuzeyUnutmaz | Mattia Ahmet Minguzzi pic.twitter.com/J8uUaIbV7V — Trabzonspor (@Trabzonspor) February 8, 2026

FORMA TANITIMINDAKİ SAHNE HERKESİ DUYGULANDIRMIŞTI

Trabzonspor’un sezon başındaki forma lansmanında yer verilen Mattia Ahmet Minguzzi sahnesi, izleyen herkesi duygulandırarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.