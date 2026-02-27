Domates çorbası, temel malzemesi domates olan, genellikle unla koyulaştırılan ve tereyağı ya da sıvı yağla kavrulan sıcak bir çorba çeşididir. Türk mutfağında lokantaların klasik menülerinden biridir. Domatesin ekşimsi tadını dengelemek için un kavrulur, salça eklenir ve su ya da et suyu ile pişirilir. Pek çok varyasyonu olsa da en yaygın hali sütlü veya sütsüz olarak servis edilir. Besleyici değeri yüksek olan bu çorba, C vitamini ve likopen açısından zengindir. Hem hafif bir başlangıç yemeği hem de soğuk günlerde iç ısıtan bir seçenek olarak tercih edilir.

4 KİŞİLİK DOMATES ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Klasik ve lezzetli bir domates çorbası hazırlamak için şu malzemeleri kullanabilirsiniz:5 adet orta boy olgun domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 tepeleme yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı domates salçası

4-5 su bardağı sıcak su

Yarım su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: Bir tutam kekik, nane veya pul biber

Servis için: Rendelenmiş kaşar peyniri

Bu malzemelerle tam kıvamında, kremamsı bir çorba elde edersiniz. Su miktarını damak zevkinize göre ayarlayarak daha koyu veya sulu yapabilirsiniz.

DOMATES ÇORBASINA SÜT İLAVE EDİLMELİ Mİ?

Domates çorbasına süt eklemek tamamen tercihe bağlıdır ancak birçok tarifte önerilir. Süt, çorbanın kıvamını kremamsı hale getirir, domatesin asidik tadını yumuşatır ve daha hafif, dengeli bir lezzet sağlar. Özellikle lokanta usulü veya hazır çorba tadı arayanlar süt eklemeyi tercih eder. Sütü eklerken mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edin ve çorbayı ocaktan aldıktan hemen sonra karıştırarak ekleyin. Bu şekilde kesilme riskini en aza indirirsiniz. Eğer süt istemiyorsanız veya laktoz hassasiyetiniz varsa tamamen suyla da mükemmel sonuç alabilirsiniz. Bazı tariflerde suyun yarısı süt olarak değiştirilir, bu da çorbayı daha zengin kılar.

DOMATES ÇORBASINA HANGİ BAHARATLAR KULLANILMALI?

Domates çorbasının lezzetini en çok artıran baharatlar arasında karabiber başı çeker. Domatesin doğal asiditesini dengeler ve derinlik katar. Klasik tariflerde mutlaka eklenir. Kuru nane, ferahlatıcı bir aroma verir ve Türk mutfağında sık tercih edilir. Kekik ise Akdeniz esintisi katarak çorbaya tazelik getirir. Acı sevenler için bir tutam pul biber veya kırmızı toz biber mükemmel olur. Nadiren fesleğen de kullanılır ancak aşırıya kaçmamak önemlidir. Baharatları pişirme sonunda ekleyerek aromalarını korumak en iyisidir. Tuz miktarını da damak tadınıza göre ayarlayın; bazen bir çay kaşığı toz şeker ekleyerek asiditeyi dengelemek faydalı olabilir.

DOMATESLERİ NASIL SEÇMELİ?

Domates çorbasının lezzeti büyük ölçüde kullanılan domatesin kalitesine bağlıdır. En iyisi yaz mevsiminde taze, olgun ve etli domateslerdir. Roma tipi veya yerli etli domates çeşitleri tercih edin çünkü su oranı düşük, et oranı yüksek olur ve çorba daha koyu kıvam alır. Domateslerin kabuğu parlak, rengi koyu kırmızı ve dokusu sert olmalı, yumuşak veya çatlak olanlardan kaçının. Sap kısmı yeşil ve taze görünmeli, kokusu yoğun domates kokusu vermelidir. Kış aylarında konserve domates veya hazır domates suyu da kullanılabilir ancak taze domates her zaman daha doğal tat verir. Domatesleri rendeleyerek veya rondodan geçirerek kullanın, kabuklarını soymak kıvamı daha pürüzsüz yapar. İyi seçilmiş domateslerle çorbanız hem renk hem de lezzet olarak çok daha başarılı olur.