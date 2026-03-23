Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

Endeks, gün içinde en düşük 12.632,41 puanı, en yüksek ise 13.168,16 puanı gördü.BIST 100 endeksi güne 194,67 puan ve yüzde 1,49 düşüşle 12.853,05 puandan başladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 1.204,53 puan ve yüzde 1,38 artışla 15.051,56 puandan kapandı.Sektör endeksleri arasında teknoloji yüzde 3,47, hizmetler yüzde 0,86, mali yüzde 0,72 ve sanayi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi, 2'si ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş, Akbank ve ASELSAN oldu.Altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda önceki kapanışa göre yüzde 8,7 düşüşle 6 milyon 500 bin lira seviyesine geriledi.Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 480 dolardan işlem görüyor.Tahvil piyasasında, 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getirisi yüzde 40,24, bileşik getirisi yüzde 44,30 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 44,2126 TL, satışta 44,3897 TL olarak açıkladı. Önceki efektif kur ise alışta 44,1016 TL, satışta 44,2783 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1628, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 158,223 düzeyinde bulunuyor.Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 12,5 azalışla 94,4 dolardan işlem görüyor.