Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,79 değer kaybederek 12.684,03 puana geriledi.Perşembe günü 13.047,72 puandan kapanan endeks, güne 194,67 puan ve yüzde 1,49 düşüşle 12.853,05 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 363,69 puan ve yüzde 2,79 azalışla 12.684,03 seviyesine indi.Günün ilk yarısında endeks en düşük 12.669,75, en yüksek 12.869,47 puanı gördü.Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 1,48 yükselirken; sanayi yüzde 2,29, hizmetler yüzde 3,15 ve mali endeks yüzde 3,54 değer kaybetti.BIST 100 hisselerinden 11'i yükselirken 89'u düştü. En çok işlem görenler Tüpraş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Şişe Cam oldu.Altının ons fiyatı 4 bin 253 dolar seviyesinde.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi yüzde 40,24, bileşik getirisi yüzde 44,30 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar 1,3270, dolar/yen 159,6 düzeyinde.Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 5,4 düşüşle 4 bin 253 dolardan, Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 artışla 109,3 dolardan işlem görüyor.