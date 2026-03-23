BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 120,44 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,25 oranında prim yaptı.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,58 ile metal ana sanayi olurken, en çok gerileyen yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün erteleme kararı ve İran'la anlaşma ihtimaline dair açıklamaları sonrası pozitif bir hava hakim.

Borsa İstanbul, küresel piyasalara paralel olarak güne negatif başladı. BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 12.632,41 puanı gördükten sonra Trump'ın açıklamalarıyla kayıplarını telafi etti ve alıcılı bir kapanış gerçekleştirdi.Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasında son 2 günde "çok iyi ve verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, devam eden temasların başarısına bağlı olarak İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini duyurdu.

Öte yandan İran basınına ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington ile herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak Trump'ın açıklamalarını enerji piyasalarına yönelik "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.Bu açıklamalar piyasalarda geçici dalgalanma yaratsa da Trump'ın İran tarafıyla bugün telefon görüşmesi yapılabileceğini ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmesi, risk iştahını yeniden canlandırdı.

Analistler, yarın ABD-İran gelişmelerine ilişkin haber akışının yanı sıra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç stoku ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının; yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.



