BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 14.124,79 puanı ve en yüksek 14.431,81 puanı görerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kaybederek 14.201,05 puandan kapandı.

BIST 30 endeksi ise 88,56 puan ve yüzde 0,54 azalışla 16.277,70 puandan tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 0,05, hizmetler endeksi yüzde 0,04 yükselirken; teknoloji endeksi yüzde 0,89, mali endeks yüzde 0,16 geriledi.

BIST 100’de 30 hisse prim yaptı, 68 hisse düştü, 2 hisse yatay kaldı. En çok işlem gören hisseler Astor Enerji, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 806 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 935 bin lira seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,02, bileşik getirisi yüzde 39,26 olarak gerçekleşti. TCMB, doların efektif kurunu alışta 44,6475, satışta 44,8264 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3530, dolar/yen paritesi 159,2 seviyesinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 94,7 dolardan alıcı buldu.