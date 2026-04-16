Günün ilk yarısında alıcılı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,53 puan ve yüzde 0,16 artışla 14.274,91 puana çıktı.Toplam işlem hacmi 98 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile spor oldu.

Orta Doğu’daki çatışma ortamından müzakere sürecine geçişin olumlu yansımaları ile ABD’de beklentileri aşan şirket bilançoları, küresel piyasalarda risk iştahını desteklemeye devam ediyor.Yurt içinde açıklanan verilere göre, Konut Fiyat Endeksi mart ayında aylık yüzde 2, yıllık ise yüzde 26,4 artış gösterdi.

Analistler, günün kalan bölümünde yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD sanayi üretim verisinin izleneceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanların direnç, 14.200 ve 14.100 puanların ise destek seviyeleri olduğunu kaydetti.