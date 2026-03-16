Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içinde 12.880,01 ile 13.137,73 puan aralığında dalgalandıktan sonra önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan kapandı.

Endeks, güne yüzde 0,21 yükselişle 13.119,91 puandan başladı ve günü 136,21 puanlık kayıpla tamamladı.BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa kıyasla 160,47 puan ve yüzde 1,08 düşüşle 14.709,09 puana geriledi.

Sektör endeksleri arasında sanayi yüzde 1,21, hizmetler yüzde 0,98, teknoloji yüzde 0,52 ve mali endeks yüzde 0,50 değer kaybetti.BIST 100’deki hisselerden 40’ı yükselirken 58’i geriledi, 2’si ise yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Akbank ve ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4.991 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 1,9 düşüşle 7 milyon 172 bin lira seviyesine indi.Tahvil-bono piyasasında, 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 36,97, bileşik getiri ise yüzde 40,39 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 44,0751 TL, satışta 44,2518 TL olarak açıkladı. Bir önceki efektif kur alışta 43,9902 TL, satışta 44,1664 TL seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1492, sterlin/dolar paritesi 1,3303 ve dolar/yen paritesi 159,176 düzeyinde seyretti.Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 gerileyerek 99,7 dolardan alıcı buldu.