Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,3 artışla 46.707,40 puana ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 0,6 prim yaparak 6.674,37 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,06 kazançla 22.340,38 puana yükseldi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya dair haber akışı ile petrol fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıların ana odağı olmayı sürdürürken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir giriş yaptı.

Orta Doğu'daki gerginlik ve küresel petrol ticaretinin kilit rotalarından Hürmüz Boğazı'nda trafiğin neredeyse durması nedeniyle petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar gözlendi. Arz kaygılarını hafifletmeye yönelik adımlara rağmen fiyatlar yüksek seviyelerini korudu.

Petrol fiyatlarında kısmi gerileme yaşanırken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.40 itibarıyla yüzde 1,2 düşüşle 101,9 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,9 azalarak 94,9 dolardan işlem gördü.Enerji maliyetlerindeki artış enflasyon beklentilerini yükseltiyor; bu hafta Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında konunun ele alınması bekleniyor.

Para piyasası fiyatlamalarına göre, iş gücü piyasasındaki yumuşama sinyalleri ile tarifelerin maliyet baskısını da göz önünde bulundurmak zorunda kalan Fed'in 17-18 Mart'taki toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in toplantı sonrası açıklayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında ekonomi ve para politikasına dair daha net sinyaller aranacağını vurguluyor.Kurumsal gelişmelerde teknoloji hisseleri öne çıktı.ABD'li teknoloji devi Meta'nın, yüksek maliyetli yapay zeka yatırımlarını dengelemek için iş gücünün yüzde 20 veya daha fazlasını azaltmayı planladığı haberleri sonrası hisseleri yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Yapay zeka alanındaki ilerlemeler yatırımcılarca yakından izlenirken, çip üreticisi Nvidia'nın bugün gerçekleştireceği yıllık geliştirici konferansında donanım ve yazılım yeniliklerini duyurması öncesi hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.Ayrıca Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın, şirketin yapay zeka çipi üretimini hedefleyen Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklamasının ardından hisseleri yaklaşık yüzde 2 prim yaptı.

Makro veri cephesinde ise ABD'de sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,2 artış gösterdi ve beklentileri aştı.Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise martta eksi 0,2 seviyesine geriledi.