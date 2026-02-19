Dün 14.259,90 puandan kapanan endeks, güne 80,39 puan ve yüzde 0,56 yükselişle 14.340,28 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 306,6 puan ve yüzde 2,15 kayıpla 13.953,30 seviyesine indi.

Günün ilk yarısında endeks en düşük 13.953,30, en yüksek 14.343,11 puanı gördü.Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 0,29, sanayi yüzde 1,36, hizmetler yüzde 1,52 ve mali endeks yüzde 3 değer kaybetti.BIST 100’deki hisselerden 11’i yükselirken 88’i düştü, 1’i ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4.996 dolar seviyesinde bulunuyor.Tahvil ve Bono Piyasası’nda gösterge tahvilin (14 Temmuz 2027 vadeli) basit getirisi yüzde 33,41, bileşik getirisi yüzde 36,20 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar 1,1800, sterlin/dolar 1,3500, dolar/yen 154,8 düzeyinde işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,7710 liradan, avro 51,7680 liradan satılıyor.Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 4.996 dolardan, Brent petrol varili ise yüzde 0,7 yükselişle 70,5 dolardan alıcı buluyor.