Dün 70,19 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,02 dolardan kapattı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,07 düşüşle 69,97 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,19 dolardan işlem gördü.ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen, Orta Doğu’ya yönelik askeri yığınak haberleri nedeniyle dün yaklaşık yüzde 5 yükselen petrol fiyatlarında belirsizlik devam ediyor.Taraflar, Haziran 2025’te İran’a düzenlenen saldırılar ve 12 gün süren savaşın ardından diplomatik süreci yeniden başlatmak üzere önce Umman’ın başkenti Maskat’ta, ardından Cenevre’de ikinci tur müzakereleri tamamladı.

Görüşmelerde bazı konularda uzlaşı sağlandığı ve müzakerelerin önümüzdeki günlerde sürdürüleceği açıklandı.Ancak ABD, İran’ın nükleer programıyla ilgili taleplerine yanıt alamaması durumunda olası bir operasyona hazırlık amacıyla Avrupa ve Orta Doğu’daki üslerine çok sayıda savaş uçağı ile destek unsurlarını konuşlandırarak bölgede eşi benzeri görülmemiş bir askeri yığınak oluşturmayı sürdürüyor.

Uzmanlar, petrol piyasaları açısından asıl riskin gerilimin artması halinde Hürmüz Boğazı’ndaki taşımacılığın kesintiye uğraması olduğunu belirtiyor; zira bu boğaz, küresel deniz yoluyla yapılan petrol ihracatının yaklaşık üçte birini taşıyor.

Bu arada Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 609 bin varil azaldığını tahmin etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ise resmi stok verilerini bugün içinde duyuracak.Brent petrolde teknik açıdan 75,50 dolar direnç, 64,83 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.