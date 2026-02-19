Dün yükseliş eğilimi gösteren dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 43,7600 seviyesinden tamamladı.Saat 09.50 itibarıyla dolar/TL, önceki kapanışının hafif üzerinde 43,7670’ten alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 51,7580’den, sterlin/TL ise yüzde 0,2 yükselişle 59,2030’dan işlem görüyor.ABD ile İran arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişeler devam ederken, Fed’in dün yayımladığı toplantı tutanakları dikkat çekti. Tutanaklarda, yetkililer arasında politika konusunda görüş ayrılığı öne çıktı.

Bazı üyeler, gelen veriler ışığında politika faizinin bir süre sabit tutulmasının uygun olacağını ifade ederken, diğer bazı yetkililer enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi durumunda faizde yukarı yönlü ayarlamaların gündeme gelebileceğini belirtti.

Bu çerçevede, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin ilerideki faiz kararlarında “iki yönlü” bir yaklaşım benimsenmesini desteklediği aktarıldı.Fed tutanaklarının faiz indirimlerinde aceleci olunmayacağı sinyalini vermesiyle dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Dün yüzde 0,6 yükselişle 97,7 seviyesinden kapanan dolar endeksi, yeni günde yatay bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ile kısa vadeli dış borç stokunun; yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD dış ticaret dengesi gibi önemli verilerin izleneceğini vurguladı.