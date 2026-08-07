İstanbul serbest piyasada dolar 47,7040 liradan, euro ise 55,0080 liradan güne başladı.

Piyasada dolar 47,7020 liradan alınırken 47,7040 liradan satılıyor.
euro ise 55,0060 liradan alınıp 55,0080 liradan satılıyor.

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DÜNE GÖRE DEĞİŞİM SINIRLI

Döviz kurlarında önceki güne göre sınırlı bir değişim yaşandı. Dün doların satış fiyatı 47,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0540 lira seviyesindeydi.

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KURDA YATAY SEYİR

Veriler, döviz kurlarında kısa vadede yatay ve sınırlı hareketlerin devam ettiğini gösteriyor. Piyasalar, küresel gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor.