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Kaynak: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7040 liradan, euro ise 55,0080 liradan güne başladı.

Piyasada dolar 47,7020 liradan alınırken 47,7040 liradan satılıyor.

euro ise 55,0060 liradan alınıp 55,0080 liradan satılıyor.

DÜNE GÖRE DEĞİŞİM SINIRLI

Döviz kurlarında önceki güne göre sınırlı bir değişim yaşandı. Dün doların satış fiyatı 47,5910 lira, avronun satış fiyatı ise 55,0540 lira seviyesindeydi.

KURDA YATAY SEYİR

Veriler, döviz kurlarında kısa vadede yatay ve sınırlı hareketlerin devam ettiğini gösteriyor. Piyasalar, küresel gelişmeler ve ekonomik veriler doğrultusunda yön arayışını sürdürüyor.