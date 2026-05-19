Düzce'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

Kent merkezi ve Akçakoca ilçesinde 72 müştekinin, bazı meslek lisesi öğrencilerinin firmalarda çalışıyor gösterilerek haksız teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil edildiğine yönelik ifadeleri üzerine kolluk kuvvetleri harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.