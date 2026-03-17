Nakit ya da kredi kartı kullanmak istemeyenler için pratik bir seçenek olan QR kodla ödeme yöntemi, son dönemde ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor. NTV'den Çağrı Ulu'nun haberine göre; siparişten ödemeye kadar birçok alanda kullanılan bu sistem, dolandırıcılar tarafından istismar ediliyor. Hazırlanan zararlı yazılımlar aracılığıyla kullanıcıların telefonlarına erişim sağlanıyor ve hassas veriler ele geçiriliyor.

BİLİŞİM UZMANINDAN UYARI

Özellikle açık alanlarda reklam gibi gösterilen QR kodlara dikkat çeken Bilişim uzmanı Emre Çelikkol, “Siz QR'ı okuttuğunuzda aslında bankaya giden bir sistem yok, orada sizin telefonunuza entegre edilecek zararlı bir yazılım sistemi var aslında. O mobil pos bankacılık sistemi gibi duruyor. Bu bir pos cihazı olabilir, ağaç üzerinde bir reklam olabilir...” ifadelerini kullanıyor.

'TÜM SİSTEMLERİ ELE GEÇİRİYOR'

Bu yöntemle yüklenen zararlı yazılımların cihazın tüm kontrolünü ele geçirebildiğini belirten Çelikkol, "Yazılım telefon üzerindeki pil, sağlık durumu, galeri, fotoğraf, SMS, WhatsApp arama kayıtları gibi tüm sistemlerin ele geçiriyor ve üçüncü kişilere aktarıyor." diyor.

VİRÜS SIZARSA NE YAPILMALI?

Çelikkol, böyle bir durumla karşılaşılması halinde alınması gereken önlemleri ise şöyle sıralıyor: "Uygulamalarda kayıtlı parolalarınız varsa bunların acilen silinmesi, herhangi bir işlemin yapılmaması ve telefonun acilen uçak moduna alınması gerekiyor. Antivirüs sistemlerinin kurulması gerekiyor. Sonrasında cep telefonun sıfırlanması ve farklı bir e posta adresiyle tekrar kurulum yapılması gerekiyor."