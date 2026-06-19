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Kaynak: İHA

Olay, 31 Mayıs günü arkadaş grubuyla birlikte piknik yapmak ve hafta sonunu geçirmek üzere kanyona giden Ömer Alptekin'in, serinlemek amacıyla Eğlence Çayı'na girmesiyle başladı. Suda bir süre yüzdükten sonra güçlü akıntıya kapılan Alptekin, arkadaşları ve çevredeki vatandaşların gözleri önünde bir anda gözden kayboldu.

EKİPLER NEHİR YATAĞINI KARIŞ KARIŞ ARIYOR

Çevredekilerin acil durumu bildirmesiyle bölgeye sevk edilen çok sayıda uzman ekip, o günden bu yana sahada koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Arama operasyonlarında şu birimler görev alıyor:

-Su Altı Arama-Kurtarma: Kurbağalama adamlar, Eğlence Çayı'nın derinliklerinde ve görüş mesafesinin düştüğü zemin bölgelerinde dalışlar gerçekleştiriyor.

-Jandarma ve İtfaiye: Nehir kıyısı boyunca, akıntının sürükleme ihtimali olan ağaç kökleri ve kaya oyukları karadan didik didik taranıyor.

AKINTI VE ZORLU DOĞA ŞARTLARI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Sabahın erken saatlerinde her gün yeniden start alan arama çalışmalarında, nehrin debisi ve kanyonun zorlu engebeli yapısı ekiplerin ilerleyişini güçleştiriyor.

Yetkililer, arama çemberini genişleterek suyun akış yönündeki tüm kollarda ve havzada tarama faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor. Ailesinin ve yakınlarının kanyon çevresindeki umutlu ama acılı bekleyişi sürüyor.