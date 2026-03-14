Erzurum, Kars ve Ardahan’da yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Araçlar, ağaçlar ve kaldırımlar kalın bir kar tabakasıyla kaplandı; gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, yollardaki buzlanmaya karşı belediye ekipleri bazı bölgelerde çalışma başlattı.

KARS



Kars’ta dün başlayan ve aralıklarla süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kent her tarafıyla beyaza büründü; Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Sarıkamış ilçesinde kar yağışı sarıçam ormanlarını ve ağaçları beyaza boyadı. Yaban kuşları karlı zeminde yiyecek ararken, bazı esnaflar onlara yemleme yaptı. Soğuk hava nedeniyle bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.



Vatandaşlardan Süleyman Koç, "İki üç gün daha kar yağışı var. Harika kar pistlerimiz var sezon bitmeden herkesi Sarıkamış'a bekliyoruz." dedi.



ARDAHAN



Ardahan’da da kar yağışı ve soğuk hava hakim. Kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk nedeniyle yollar, kaldırımlar ve akarsularda buzlanma meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte çevre tamamen beyaza büründü.