Yeniçağ Gazetesi
14 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor Yapay zeka Galatasaray-Başakşehir maçının skorunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig maçında lider Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Yapay zekaya maçın olası skorunu sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray bugün evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Batuhan Kolak yönetecek. Karşılaşma Galatasaray'ın Fenerbahçe ile puan farkını açması adına çok kritik.

Yapay Zekaya da maçın sonucunu sorduk.

LİGDE DURUMU VE FORM GRAFİĞİ
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, evinde Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 61 puanla lider konumda bulunuyor.

59 golle ligin en skorer takımı olan Galatasaray, 18 gol yiyerek de en sağlam savunmalardan birine sahip. Son dönemde form grafikleri yüksek; son 5 lig maçında ağırlıklı olarak galibiyetler aldılar ve özellikle Rams Park’taki iç saha performansları neredeyse yenilmez seviyede. Liverpool galibiyeti de takıma ayrı bir moral kattı.

BAŞAKŞEHİR DEĞERLENDİRMESİ

Başakşehir ise 5. sırada yer alıyor. 25 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 42 puan topladılar. Attıkları 44 gol ile hücumda etkili olan Başakşehir, 27 gol yiyerek dengeli bir savunma sergiliyor.

Son 5 maçta yakaladıkları seri ve deplasmanda aldıkları galibiyetler, onları formda bir ekip yapıyor. Disiplinli oyunları ve hızlı kontra atakları ile tehlike yaratabiliyorlar.

KARŞILAŞMA İSTATİSTİKLERİ
Galatasaray, son dönemde Başakşehir’e karşı net bir üstünlük kurmuş durumda: son 8 maçın 7’sini kazanmış, sadece 1 maç berabere bitmiş ve hiç yenilgi almamışlar. Evlerinde oynadıkları son 3 lig maçında rakiplerine gol bile yedirmediler.

Öte yandan Başakşehir, Galatasaray’a karşı olan mağlubiyet karnesi dikkat çekmiş durumda; bu da ligin en uzun mağlubiyet serilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray’da sakat veya cezalı oyuncu sayısı sınırlı. Okan Buruk muhtemelen en güçlü kadrosunu sahaya sürecek

Başakşehir’de de kadro neredeyse tam: Eldor. Shomurodov bu sezon 17 golle takımın en önemli gol silahı.

Galatasaray, ev sahibi avantajıyla yüksek pres ve hızlı hücumlarla maçı domine etmeye çalışacak. Orta sahada Torreira-Sara ikilisi top kapmada etkili ve rakibe baskı kuruyor. Başakşehir ise kontrollü ve kontra atak odaklı oynayacak; kapanıp ani çıkışlarla gol arayacaklar. Galatasaray’ın evdeki baskısı ve hücum kalitesiyle maçı kontrol etmesi bekleniyor.

SKOR TAHMİNİ
Galatasaray 3-1 Başakşehir
Ev sahibi avantajı, hücum kalitesi ve Başakşehir’in deplasmandaki zayıf performansı göz önüne alındığında, Galatasaray’ın sahadan galip ayrılması muhtemel.

Kaynak: Spor Servisi
