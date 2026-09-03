Kaynak: Haber Merkezi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, ocak-ağustos dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre Trabzon'dan 895 milyon 240 bin dolar, Rize'den 129 milyon 827 bin dolar, Gümüşhane'den 86 milyon 973 bin dolar, Artvin'den ise 60 milyon 495 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat Trabzon'da yüzde 15, Gümüşhane'de yüzde 49, Artvin'de yüzde 30 arttı. Rize'de ise yüzde 2 gerileme yaşandı.

FINDIK İLK SIRADA

Bölgenin ihracatında 575 milyon 749 bin dolarla fındık ilk sırayı aldı. Fındığı 162 milyon 746 bin dolarla maden ve metaller, 154 milyon 164 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 94 milyon 942 bin dolarla yaş meyve ve sebze takip etti.

126 ÜLKEYE ÜRÜN GÖNDERİLDİ

Doğu Karadeniz'den 8 ayda toplam 126 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla dış satım gerçekleştirilen ülkeler İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin oldu.

Bu ülkelere yapılan ihracat sırasıyla yüzde 3, yüzde 10, yüzde 16, yüzde 42 ve yüzde 61 arttı.

Bölge ayrıca geçen yılın aynı döneminden farklı olarak 12 yeni ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkeler arasında El Salvador, Gambiya, Sudan, Andorra, Maldiv Adaları ve Gabon da yer aldı.