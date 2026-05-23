Türkiye, küresel enerji krizlerinin ve jeopolitik gerilimlerin göbeğinde, hem kendi kaynaklarını keşfetmeye hem de kıtalararası enerji köprüleri kurmaya devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye, KKTC, Hazar Bölgesi ve Avrupa’yı birbirine bağlayacak, adeta enerji diplomasisinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak 4 dev projeyi kamuoyuna ilan etti.

1) ALANYA-ADA HATTI 2028’DE HAZIR!

Bakan Bayraktar, Yavru Vatan KKTC’nin yıllardır süregelen elektrik ve enerji krizini bitirecek iki büyük müjde verdi. Adanın şu an fosil (sıvı) yakıtlarla elektrik ürettiğini, bunun hem çevreye zarar verdiğini hem de arz güvenliğini tehlikeye attığını belirten Bayraktar, stratejik hamleyi şu sözlerle duyurdu:

"KKTC ile Türkiye'ye baktığınızda, arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğal gaz boru hattına ihtiyaç var. Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya ulaşmak istiyoruz. Mühendislik çalışmalarını bu yıl tamamlayıp, projeyi 2028’de hayata geçirmeyi planlıyoruz. İleride Akdeniz’de yapılacak muhtemel keşifler de bu hatla Türkiye ve Avrupa’ya taşınabilecek."

2) "ELEKTRİĞİN TANAP’I" KURULUYOR: GÜNEY ELEKTRİK KORİDORU

Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan arasında tarihi bir elektrik iletim hattı projesi için fizibilite kararı alındı. Azerbaycan’da üretilen yeşil (yenilenebilir) enerjiyi Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyacak bu devasa projeyi Bakan Bayraktar, "Elektriğin TANAP'ı veya Güney Elektrik Koridoru diyebileceğimiz büyüklükte bir proje. Avrupa’dan da katılmak isteyen ülkeler var" sözleriyle tanımladı. Projenin yakında devlet başkanları düzeyinde imzaya dökülmesi bekleniyor.

3) TÜRKİYE-YUNANİSTAN-İTALYA DOĞAL GAZ HATTI İÇİN İMZALAR ATILDI

BOTAŞ ile İtalyan enerji devi Edison arasında yapılan anlaşmanın detaylarını paylaşan Bakan Bayraktar, sadece LNG ticaretiyle sınırlı kalınmadığını belirterek, "Türkiye'den başlayacak, Yunanistan'ya ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir doğal gaz boru hattı üzerinde çalışma mutabakatı sağlandı. Bu, kriz ortamında Avrupa'ya sunduğumuz en önemli alternatif" dedi.

4) KARADENİZ'DEN SONRA YENİ MÜJDE: EFLANİ KUYUSU SONDA

Yerli üretimde vites artıran Türkiye, Filyos ve Sakarya Gaz Sahası'ndaki yatırımlarına devam ederken, 2028 yılında 16-17 milyon hanenin (neredeyse tüm Türkiye'nin) doğal gaz ihtiyacını kendi yerli gazıyla karşılamayı hedefliyor. Yeni sondaj gemilerinin üretim temposunu artırdığını söyleyen Bayraktar, Karabük Eflani’de devam eden keşif amaçlı sondaj için de, "Şu an erken ama çok ümitvarız, yakında neticeyi alacağız" ifadelerini kullandı.