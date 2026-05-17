Dört nesildir aile şirketi olarak faaliyet gösteren Mayer & Cie., özellikle yuvarlak örme makineleri üretimiyle küresel hazır giyim markalarının tedarik zincirinde önemli bir yer tutuyordu. Nisan ayında yapılan anlaşmayla birlikte şirketin kontrolü Çinli yatırımcıya geçti.

ÇİN REKABETİ VE KÜRESEL KRİZLER ETKİLİ OLDU

Şirket, iflas başvurusunda Çin’de devlet destekli üreticilerin düşük fiyat politikalarıyla rekabet edemediğini açıkça ifade etti. Avrupa üretimi makinelerin, Çinli rakiplerine kıyasla en az yüzde 20 daha pahalı olması pazar payının daralmasına neden oldu.

Mayer & Cie. yönetimi, yaşanan finansal sıkıntıların nedenleri arasında şu başlıkları öne çıkardı:

ABD-Çin ticaret savaşı

Ukrayna’daki savaş

Artan enerji maliyetleri

Türkiye’deki ekonomik dalgalanmalar

ALMANYA’DAKİ ÜRETİM DEVAM EDECEK

Satın alma anlaşması kapsamında Huixing Group; Almanya’nın Albstadt kentindeki ana üretim tesisini, Çekya’daki yan kuruluşu ve Çin’in Jintan şehrindeki operasyonları devraldı.

Anlaşmada finansal detaylar açıklanmazken, Çinli grubun iflas sürecinde işten çıkarılan 200’den fazla çalışanı yeniden işe alma ve üretim ile Ar-Ge faaliyetlerini Almanya’da sürdürme taahhüdü dikkat çekti. Bu taahhütlerin, Alman makamlarının onay sürecini hızlandırdığı belirtildi.